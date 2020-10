Médias : Le Covid précarise la situation financière du journalisme

Alors que les internautes n’ont jamais autant cherché d’informations dans les médias traditionnels, ils sont rares à s’abonner ou à payer pour un article, selon une étude.

Aucun évènement n’a autant marqué les médias suisses depuis 10 ans que le coronavirus, constate le centre de recherche Domaine public et Société (FÖG) de l’Université de Zurich dans son rapport annuel sur la qualité des médias. La crise incite de plus en plus de gens à consulter les médias d’information. Le besoin de se référer à des faits vérifiés et à des informations fiables augmente.