Grand Genève : Le Covid ralentit la cadence des trains du Léman Express

En raison de l’indisponibilité de nombreux employés qui ont contracté le virus, le RER transfrontalier réduira ses horaires, ce weekend.

Les absences maladie dues à la pandémie de coronavirus mettent à mal le fonctionnement des CFF. Ceux-ci ont annoncé jeudi qu’en raison du nombre d’employés touchés, «la situation est de plus en plus tendue»: ainsi, le service habituel ne pourra être maintenu sur le réseau du Léman Express. Le weekend prochain, soit les 8, 9 et 10 janvier – les lignes L2 et L4 du réseau ferroviaire transfrontalier seront supprimées entre Coppet (VD) et Annemasse (Haute-Savoie/F). Par ailleurs, la cadence sera allégée «pour éviter des suppressions de trains de dernière minute». Les Regioexpress devraient cependant circuler normalement.