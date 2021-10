Genève – Le covid régresse, la vaccination aussi

«Nous sommes soulagés de constater que la décrue se confirme», a déclaré vendredi Adrien Bron, directeur de la Santé commentant le nombre de nouveaux cas et d’hospitalisations. A Genève, la semaine dernière, de 45 à 55 infections étaient constatées par jour. Pour ce qui est de l’occupation des lits d’hôpital, la détente se confirme également: 72 patients sont hospitalisés pour cause de covid, 8 d’entre eux sont en réanimation, dont 6 aux soins intensifs. «La situation est en nette amélioration», a considéré Aglaé Tradin, médecin cantonale.

Taux d’immunité insuffisant

Mais ces bonnes nouvelles ne suffisent pas à rassurer totalement les autorités sanitaires, inquiètes de constater que la vaccination patine. «Le taux d’immunité dans la population n’est pas suffisant et la demande pour le vaccin est faible», a affirmé Adrien Bron. Le directeur a indiqué vouloir observer les effets des décisions fédérales, puis adapter le dispositif. Les tests deviendront payants dès le 11 octobre. Par ailleurs, les autorités sanitaires scrutent l’arrivée de l’hiver avec une anxiété non dissimulée, s’attendant à une hausse du nombre de contaminations. Le taux de reproduction est actuellement déjà en augmentation, se qui fait craindre que les infections ne suivent la même tendance.

Freiner les chaînes de transmission

Troisième dose?

Alors que la troisième dose est désormais obligatoire pour obtenir un certificat covid en Israël et qu’elle sera administrée aux plus de 70 ans en Espagne, en Suisse, elle est uniquement destinée à compléter la vaccination des personnes avec une faible immunité. «Il est encore trop tôt pour pouvoir dire si une troisième dose sera nécessaire afin de booster l’immunité générale, a analysé Aglaé Tardin. Nous n’avons pas encore assez de recul sur la durée de l’immunité vaccinale.» La médecin cantonale a par ailleurs rappelé que la vaccination était un enjeu global et non uniquement genevois ou helvétique, et que ce qui était administré ici ne le serait pas dans d’autres pays.