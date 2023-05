Cyclisme: Le Covid revient hanter le peloton avant le Giro

À l’approche du Tour d’Italie, le Covid revient hanter le peloton avec plusieurs coureurs testés positifs et contraints de déclarer forfait pour la course qui commence samedi.

La veille, Robert Gesink et Tobias Foss de l’équipe Jumbo-Visma avaient déjà déclaré forfait à cause du coronavirus, privant leur leader Primoz Roglic, l’un des deux grands favoris du Giro, de deux précieux lieutenants. Ils ont été remplacés par Rohan Dennis et Jos van Emden.