Asie : Le Covid sape la consommation et propulse le chômage en Chine

Face à une très forte poussée de Covid-19 ou au confinement rapide de Shanghai, la deuxième économie mondiale est freinée. Le pouvoir va devoir accélérer les mesures de relance.

En Chine, l’intensification des dépistages (ici pour le personnel d’un hôtel de Shanghai) et des mesures sanitaires pèse lourdement sur les déplacements et pénalise la consommation.

Consommation au plus bas et poussée du chômage: la Chine a dévoilé, lundi, ses pires performances économiques depuis deux ans, au moment où le pays affronte sa plus forte poussée épidémique depuis l’apparition du Covid-19.