Variant Eris: le Covid se rappelle à notre bon souvenir

La France commence à s’inquiéter. En effet, le Covid a fait son grand retour dans la liste des dix diagnostics les plus fréquents chez SOS médecins. Fortes fièvres, maux de gorge, fatigue, courbatures… le virus se rappelle à notre bon souvenir cet été, en particulier dans les Pays de la Loire et en Normandie, raconte jeudi «Le Parisien». En cause: l’arrivée d’un nouveau variant: EG.5.1, surnommé Eris, du nom de la déesse grecque de la discorde.

Surveillance en Suisse

En Suisse, l’Office fédéral de la santé publique surveille de près l’arrivée d’Eris. D’autant que le nombre de cas commence à repartir en légère hausse. Ainsi, la Suisse est passée de 1,34 cas pour 100’000 habitants début juillet à 2,93 cas la première semaine d’août. Et c’est le canton de Vaud qui est le plus touché pour le moment, avec 11,67 cas pour 100’000 habitants. Juste devant le Valais qui enregistre, lui, 11,04 cas pour 100’000 habitants.

Le canton de Vaud et le Valais sont les plus touchés.

«Il y a tout lieu de penser que la nouvelle vague qui s’annonce concernera la Suisse dans son ensemble», estime Antoine Flahault, épidémiologiste à l’Université de Genève interrogé par le quotidien vaudois. Faut-il dès lors s’inquiéter? «Ce qui reste capital à surveiller, ce sont les hospitalisations dues aux cas graves», rappelle-t-il. Et pour l’instant, la courbe de l’OFSP est plate avec seulement 26 hospitalisations pour toute la Suisse. Et le spécialiste rassure: «Là où il est déjà bien répandu, en Inde, en Asie, aux USA et au Royaume-Uni, on ne rapporte pas de sévérité particulière», a-t-il confié à 20minutes.fr.