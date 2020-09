Pandémie : Le Covid suscite une «grande inquiétude» pour 7 pays de l’UE

L’Espagne, la Croatie, la Roumanie, la Bulgarie, la Hongrie, la Tchéquie et Malte voient une recrudescence des contaminations particulièrement chez les personnes âgées.

L’Espagne et six autres pays de l’Union européenne affichent une évolution de l’épidémie de Covid-19 suscitant une «grande inquiétude» et synonyme de mortalité accrue, s’est inquiété ce jeudi le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC).