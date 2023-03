Partager au lieu de posséder: Le covoiturage en est encore à ses balbutiements

Désormais, on ne fait plus de stop au bord de la route, mais grâce à une application.

Faire du stop demeure généralement encore courant dans les régions du sud. En Suisse, cette pratique autrefois répandue est en revanche désormais le fait d’idéalistes, de courageux ou de désespérés. Attendre au bord de la route, monter dans la voiture d’un(e) inconnu(e) – ou laisser monter des étrangers – est de plus en plus perçu comme peu sûr, voire dangereux.

Voyager à moindre coût

Les avantages du partage sont pourtant évidents: le trafic pourrait être réduit de manière drastique et les émissions de CO 2 diminueraient de plusieurs tonnes. Des voies de circulation rapide réservées au covoiturage, qui pourraient donc uniquement être utilisées par des véhicules suffisamment occupés, devraient d’ailleurs bientôt voir le jour.

De plus, cette pratique permet de discuter avec les autres passagers et éventuellement de faire la connaissance de personnes intéressantes. En outre, le covoiturage a l’avantage de permettre de partager les frais, ce qui rend le voyage moins coûteux.

Toutes ces raisons plaident en faveur du covoiturage. Aujourd’hui, le pouce ne se lève toutefois plus au bord de la route, mais sur Internet. En Suisse, l’offre des plateformes de covoiturage est toutefois limitée.

Peu de plateformes

Seules deux plateformes – Blablacar.com et Hitchhike.ch – permettent de trouver des passagers (lire ci-dessous) ou des occasions de covoiturage. Certes, d’autres prestataires internationaux, comme Carpoolworld.com, sont actifs en Suisse, mais l’offre est soit inexistante, soit très limitée. De plus, Carpoolworld est bourré de publicités, ce qui donne envie de prendre le train après seulement quelques clics.

Les différents fournisseurs ont également une approche de la sécurité qui leur est propre. Si Blablacars.com propose, par exemple, un système de notation pour permettre son évaluation et un soutien en cas de problèmes, les autres plateformes ne disposent que d’un «Matching-Tool» et conseillent, dans le meilleur des cas, de vérifier avec qui on partage le trajet.