Hockey sur glace: Le CP Berne vire son coach après une belle victoire

Lundskog était arrivé à Berne la saison dernière. Sous sa direction, le SCB avait échoué au 11e rang à l’issue de la phase qualificative. Malgré un début d’exercice 2022-2023 prometteur et le sixième rang actuel, le Suédois n’a visiblement pas convaincu les dirigeants. «Ces dernières semaines, l’équipe prenait la mauvaise direction en termes de développement», a justifié le CEO Raeto Raffainer. «Les résultats étaient plus ou moins ok, mais la façon dont l’équipe se développait n’était pas satisfaisante. Nous devons urgemment nous améliorer. Nous voulons être en position de nous qualifier directement pour les play-off au printemps prochain. Raison pour laquelle nous avons dû faire ce changement. Nous avions donné à Johan Lundskog du temps jusqu’à la pause internationale pour développer l’équipe.» Ce que le Suédois, visiblement, n’a pas réussi à faire de manière satisfaisante.