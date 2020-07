Albanie

Le crabe bleu, bête noire des pêcheurs albanais

Un crustacé qui prolifère dans les eaux de l’Albanie anéantit les poissons et détruit les filets, au grand dam des pêcheurs.

Il a de belles pinces azur mais c'est la bête noire des pêcheurs albanais: à la faveur du changement climatique et du trafic maritime, le crabe bleu prolifère dans les eaux du petit pays des Balkans, anéantissant poissons et filets.

Le crustacé originaire de l'Atlantique Ouest a commencé à être détecté en nombre sur la côte Adriatique de l'Albanie à partir de 2006 et est considéré par les scientifiques comme une espèce invasive nuisible tant pour la biodiversité marine indigène que pour l'activité socio-économique.

Au sud de Tirana, dans le parc national du lagon de Karavasta, un site spectaculaire où l'on trouve marais, lagunes, mer, estuaires et canaux, Besmir Hoxha, pêcheur de 44 ans, se désole de la présence d'un «colonisateur» qui doit son nom à ses pinces bleu ciel et dont la beauté n'a d'égale que l'agressivité.

Son collègue Stilian Kisha, 40 ans, montre ses doigts striés par les coupures, stigmates de pinces redoutables qui détruisent également filets et équipements.

«Ils sont très agressifs et malins, une vraie malédiction», lance-t-il, essuyant la sueur d'angoisse qui perle à son front. «Cette année, nous constatons que ce crabe est partout, sur la côte, au large mais aussi dans les eaux intérieures, les fleuves, les lagunes. Les dégâts sont énormes».

Loups et rougets sont en recul, les anguilles ont disparu, expliquent les pêcheurs. Ils déchiquettent les poissons jusque dans leurs filets.

Millions d'oeufs

Le «Callinectes sapidus», présent au large des Etats-Unis, dans le Golfe du Mexique et jusqu'en Argentine, s'est propagé à d'autres régions du monde via les eaux de ballast des navires.

Aujourd'hui, le crabe bleu figure parmi 100 espèces considérées comme les plus invasives de Méditerranée et de l'Adriatique.

Il «a déjà perturbé les équilibres naturels des populations indigènes, entraînant un déclin voire l'extinction de certaines espèces, en particulier de crabes locaux», ajoute l'universitaire. Il endommage les herbiers sous-marins qui servent de nurseries aux poissons locaux, dévorent les moules et escargots qui constituent leur nourriture et engloutissent les juvéniles plus faciles à attraper.