Drogue : Le crack a la cote à Genève

La consommation de ce dérivé de la cocaïne est en forte hausse au bout du lac depuis quelques mois. Les professionnels sont inquiets.

Nouveau venu sur la scène de la drogue genevoise, le crack inquiète professionnels de la santé et police. Ce dérivé bon marché de la cocaïne, qui s’inhale au moyen d’une pipe, occasionne une rapide et forte dépendance chez les consommateurs. Les comportements des personnes dépendantes, dont les autorités ne connaissent pour l’heure pas le nombre, sont particulièrement agressifs. A tel point que le Quai 9, local d’injection situé derrière la gare Cornavin, fait face à des problèmes sécuritaires depuis plusieurs mois avec cette population et a dû faire appel aux forces de l’ordre.