France: découverte du crâne d’un homme porté disparu depuis 2016

France : Le crâne d’un homme porté disparu retrouvé dans le Vercors

En 2016, Eric F., 47 ans, était sorti faire des courses et n’était plus revenu. Son cas fait partie des centaines de «cold cases» réexaminés pour y déceler un lien éventuel avec Nordahl Lelandais.

Les causes du décès de la victime, tout comme le reste de sa dépouille, restent à découvrir, ont annoncé les autorités.

Le crâne d’un Français originaire de la Drôme, dans le sud-est du pays, et dont la disparition en 2016 fait partie des centaines de dossiers réexaminés pour y déceler une éventuelle implication de Nordahl Lelandais, a été retrouvé dans le massif du Vercors, a indiqué mercredi le parquet de Valence. Les circonstances de la découverte du crâne n’ont pas été précisées.

«Les causes du décès d’Éric F. restent à découvrir, comme le reste de sa dépouille. Pour l’heure, aucune hypothèse n’est écartée, y compris celle menant à un homicide volontaire», a indiqué le procureur de la République de Valence, Laurent de Caigny, dans un communiqué. Le magistrat a estimé que la découverte et l’identification formelle du crâne via des «analyses médico-légales» constituaient une «évolution majeure» de l’enquête.