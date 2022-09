Tennis: Le craquage d’un joueur en pleine finale

Dimanche, Lorenzo Sonego et Alexander Bublik s’affrontaient dans le cadre de la finale du tournoi de Metz. À la clé, 250 précieux points au classement ATP pour le vainqueur. Ce que l’on retiendra de ce match, ce n’est peut-être pas tant le vainqueur que le geste pour le moins surprenant de la part d’Alexander Bublik…

Après avoir perdu le premier set sur le score étriqué de 7-6, le Kazakh – victorieux par forfait de Stan Wawrinka samedi en demies – s’est retrouvé avec une balle de double break à défendre dans le deuxième set. Mieux encore, il ne lui restait plus qu’à conclure au filet pour recoller à 40 partout et se donner une chance de continuer à exister dans une partie bien mal embarquée pour lui.

Seulement, au lieu de s’adonner à une volée tout ce qu’il y a de plus conventionnel, le 44e mondial a eu la lumineuse idée d’empoigner sa raquette par le cadre et de frapper la balle avec… le manche. Résultat, il a perdu le point et par conséquent, sa mise en jeu. Un coup pareil, même Benoît Paire ou Nick Kyrgios n’auraient pas osé.