Pakistan

Le crash de l’Airbus A320 sur Karachi en vidéo

Un avion de ligne avec 99 occupants à bord s’est écrasé sur un quartier résidentiel, vendredi au Pakistan. Seules deux personnes ont survécu à l’accident.

L'avion de la compagnie Pakistan International Airlines (PIA) s'est écrasé sur un groupe de maisons alors qu'il approchait de l'aéroport de Karachi. Le dernier bilan faisant état de 97 morts et deux survivants inclut tous les occupants de l'appareil, ont indiqué les services sanitaires de la province du Sindh, dont Karachi est la capitale. On ignore si la catastrophe a fait aussi des victimes au sol.

L'accident a fait 97 morts et deux survivants, selon un nouveau bilan rendu public samedi par les autorités. (23 mai 2020)

L'appareil en provenance de Lahore transportait 99 personnes (91 passagers et 8 membres d'équipage) a indiqué samedi un porte-parole de PIA, rectifiant un premier décompte qui faisait état de seulement 98 occupants. Parmi les deux miraculés du crash figure Zafar Masud, le président de la Bank of Punjab, une des plus importantes banques du Pakistan, a précisé le président de PIA, Arshad Malik.