Mali : Le crash d’hélicos français était lié à une mauvaise communication

L’accident qui avait causé la mort de treize soldats au Mali en 2019 était principalement lié à une communication défaillante au cours de l’opération, selon un rapport publié samedi.

«Les équipages n’ont pas détecté la présence de l’autre aéronef. Leurs consciences respectives de la situation étaient erronées. Les causes relèvent exclusivement du domaine des facteurs organisationnels et humains», estime le rapport publié samedi.

«La communication entre les équipages est presque la seule barrière permettant d’empêcher l’accident», explique-t-il. «La situation est par nature fragile et donc peu tolérante à l’erreur. Or, plusieurs défaillances ont été repérées dans la communication, entraînant et maintenant une conscience erronée de la situation par les équipages».