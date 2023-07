Népal: Le crash d’un hélico de tourisme fait six morts

Un hélicoptère de tourisme s’est écrasé mardi au Népal peu après son décollage, faisant six morts. L’appareil de Manang Air avait décollé de Surke, près de Lukla dans la région de l’Everest à 10 h 04 (06 h 19 en Suisse) en direction de la capitale népalaise Katmandou. Mais le contact avait été perdu dix minutes après son décollage et des recherches déclenchées immédiatement.

«Six corps ont été retrouvés sur le site du crash», a déclaré Gyanendra Bhul, de l’autorité de l’aviation civile. L’appareil avait à son bord cinq touristes mexicains et un pilote népalais. Le Népal, connu pour sa piètre sécurité aérienne, a été le théâtre d’une catastrophe aérienne qui a fait 72 morts il y a près de six mois. Ses sommets enneigés et ses pistes reculées et difficiles d’accès constituent un défi même pour les pilotes accomplis.