Thurgovie: Le crash d’une voiture sur une maison fait trois blessés

Lundi, vers 0h45, un automobiliste de 23 ans roulait à Langrickenbach (TG). Pour des raisons encore inconnues, il a dévié de sa trajectoire peu avant l’entrée du village, a heurté un candélabre et, par la suite, la façade d’une maison. Le conducteur et un passager âgé de 19 ans ont été grièvement blessés. Ils ont été transportés à l’hôpital par les services de secours. Un autre passager âgé de 19 ans a également été grièvement blessé et a dû être désincarcéré par les pompiers. Il a ensuite été héliporté à l’hôpital.