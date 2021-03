Après s’être offert l’app de vidéo sociale Houseparty et le studio Psyonix et son célèbre jeu «Rocket League» en 2019, le géant des jeux vidéo Epic Games, créateur du populaire jeu «Fortnite» a annoncé mardi une nouvelle acquisition. Celle de Tonic Games Group, maison mère de Mediatonic, studio de développement londonien derrière «Fall Guys: Ultimate Knockout», l’un des jeux marquants de 2020. Le montant de la transaction n’a pas été communiqué.

Lancé en août dernier, ce titre coloré multijoueur, façon battle royale, a connu le succès grâce à sa simplicité. Pour rappel, le but du jeu, qui met en scène des personnages rondelets, consiste à survivre à plusieurs épreuves afin d’éliminer au fur et à mesure les autres concurrents et devenir le seul gagnant au terme de l’épreuve finale.

Malgré ce rachat, Epic Games a tenu à rassurer les fans de «Fall Guys»: «Votre gameplay ne change pas et Epic continuera à investir pour faire du jeu une expérience formidable pour les joueurs de toutes les plateformes». Les plans de portage du jeu sur les consoles Xbox et Nintendo Switch, prévu cet été, restent inchangés. Pour rappel, le titre est actuellement disponible sur PC, via la plateforme Steam, et PlayStation.