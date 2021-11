Jeux musicaux : Le créateur de «Fortnite» s’offre celui de «Guitar Hero»

Epic Games a annoncé le rachat du studio Harmonix, à l’origine de franchises musicales populaires, pour «créer des voyages musicaux dans Fortnite».

Le but de cette union vise à «créer des expériences et des voyages musicaux dans Fortnite», explique Epic Games dans un communiqué. La société, qui dit s’atteler à construire le métavers, explique que l’expertise d’Harmonix sera précieuse «pour réimaginer la façon dont la musique est vécue, créée et distribuée». Pour rappel, le jeu de battle royale a déjà accueilli des concerts et des événements virtuels d’artistes, comme celui du DJ américain Marshmello en 2019 ou celui du rappeur Travis Scott qui a rassemblé plus de 12,3 millions de joueurs en 2020. Plus récemment, le jeu a collaboré cet été avec l’actrice et chanteuse américaine Ariana Grande pour une série de concerts virtuels.