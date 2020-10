Japon : Le créateur de la marque Kenzo est mort du Covid-19

Le célèbre créateur de mode japonais Kenzo Takada est mort dimanche des suites du Covid-19 à l’âge de 81 ans, a annoncé un porte-parole.

Le créateur, qui avait vendu en 1993 sa marque de vêtements au géant LVMH et s’était retiré de la mode six ans plus tard, est connu pour ses imprimés graphiques et floraux. Le créateur au look d’éternel adolescent avait lancé en début d’année une ligne de design.