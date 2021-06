Espagne : Le créateur de l’antivirus McAfee s’est suicidé dans sa prison

John McAfee, qui s’est donné la mort mercredi en Catalogne, devait être extradé vers les États-Unis où il était recherché pour évasion fiscale.

Selon la justice américaine, John McAfee aurait aussi dissimulé des biens, notamment immobiliers, un yacht et une voiture en les mettant également au nom d’autres personnes. Les autorités américaines avaient lancé un mandat d’arrêt via Interpol et demandé son extradition.