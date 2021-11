Niantic : Le créateur de «Pokémon GO» se lance dans le métavers

L’entreprise américaine Niantic lance une plateforme de développement d’apps en réalité augmentée baptisée Lightship.

Après le projet de Mark Zuckerberg et son groupe Meta ou encore celui de Microsoft , un autre acteur avance ses pions dans le domaine du métavers, cet univers numérique parallèle qui prend forme grâce à la réalité virtuelle et augmentée. L’entreprise américaine Niantic, connue pour avoir développé le populaire jeu mobile en réalité augmentée «Pokémon GO» en collaboration avec Nintendo , a annoncé le lancement d’une nouvelle plateforme de développement.

Baptisée Lightship, elle a pour but de mettre à disposition des développeurs des outils leur permettant de créer des applications de «métavers du monde réel», comme l’appelle la société, qui a racheté l’app de cartographie 3D Scaniverse cet été. La plateforme est «construite autour des éléments nécessaires pour relier le monde numérique et le monde réel», explique le patron de Niantic, John Hanke, qui s’est confié au site The Verge.