Selon « The Hollywood Reporter », cette mini-série dramatique sera une réimagination du livre de F. Scott Fitzgerald sorti en 1925. Le récit se penchera sur la communauté afro-américaine de New York dans les années 1920, ainsi que sur la sous-culture musicale qui s’est développée à cette époque.

«Gatsby le magnifique» a déjà fait l’objet de plusieurs adaptations à l’écran. Les plus connues sont celle de 1974, de Jack Clayton, avec Robert Redford et Mia Farrow; et celle de 2013, de Baz Luhrmann, avec Leonardo DiCaprio et Carey Mulligan.