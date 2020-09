Etats-Unis : Le DJ Erick Morillo est mort

Erick Morillo, créateur du tube «I Like to Move It», a été retrouvé mort chez lui mardi à Miami Beach en Floride.

Né à New York et élevé une partie de son enfance en Colombie, Erick Morillo s’était fait connaître sous le pseudonyme Reel 2 Real, qu’il a utilisé pour créer le morceau «I Like to Move It» en 1993.