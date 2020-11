Injecter 3,235 millions de francs pour rénover le Forum Meyrin: tout le monde n’est pas convaincu du bien-fondé de cette décision. Ce montant exigé par le Conseil administratif pour donner une seconde jeunesse à ce lieu culturel et l’adapter aux nouvelles activités qu’il accueille fait débat. Accepté par la majorité PS-Verts-PDC du Conseil municipal en février, ce crédit d’étude est aujourd’hui remis en question par l’aboutissement d’un référendum de l’UDC, a expliqué lundi «Le Courrier» . Résultat: la décision appartient désormais aux habitants de Meyrin. L’objet sera en effet soumis au vote le 29 novembre.

Pour le PS et les Verts, c’est par l’affirmative qu’il faudra se prononcer. La négative est la consigne du côté du PLR, de l’UDC, du MCG et du parti Vert’libéral. Le PDC, lui, laisse le libre choix à ses partisans. Un débat autour du crédit d'étude pour la mise à niveau du bâtiment et la relocalisation des activités pendant la durée des travaux est organisé ce lundi.