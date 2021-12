Banques punies par l'UE : Credit Suisse écope de 83,3 millions d'euros d'amende

Le No 2 bancaire helvétique a été sanctionné avec quatre autres banques par la Commission européenne pour entente. Pour avoir révélé l'affaire, UBS s'en sort sans amende.

La vice-présidente de la Commission européenne, Margrethe Vestager, veut que «le secteur financier soit sain et concurrentiel» en Europe.

La Commission européenne a infligé jeudi un total de plus de 344 millions d’euros (environ 358,6 millions de francs) d’amendes aux banques Barclays, Royal Bank of Scotland (RBS), HSBC et Crédit Suisse, reconnues coupables d’entente sur le marché des opérations de change. Pour avoir révélé l’affaire auprès de la Commission, la banque helvétique UBS a bénéficié d’une immunité totale qui lui a permis d’échapper à 94 millions d’euros d’amende malgré son implication dans les pratiques frauduleuses.