Zurich : Le Credit Suisse ne versera pas des millions de bonus

Le No 2 bancaire helvétique a tiré les conséquences des affaires Greensill et Archegos en limitant certaines primes pour ses banquiers.

Le Credit Suisse prévoit des pertes de plus de 900 millions de francs pour les trois premiers mois de 2021. Les scandales entourant l'effondrement du fonds spéculatif Archegos Capital Management et l'insolvabilité de société financière britannique Greensill en sont responsables. En conséquence, le CEO de la banque, Thomas Gottstein, et le président du conseil d'administration, Urs Rohner, ont renoncé à des primes se chiffrant en millions. D'autres banquiers du Credit Suisse devront désormais se passer de la manne des primes, comme le rapporte le «Financial Times». Un total en centaines de millions de francs est articulé.