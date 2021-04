Zurich : Credit Suisse s’attend à un trou de 900 millions de francs

Le No2 bancaire helvétique a annoncé mardi que les déboires d'un fonds spéculatif américain vont lui coûter 4,4 milliards. La direction de l’établissement va être en partie remaniée.

La débâcle du fonds d’investissement américain Archegos fait tanguer Credit Suisse. Le No2 bancaire helvétique a annoncé mardi s’attendre à un impact de 4,4 milliards de francs sur ses comptes, ce qui se traduira par une perte attendue de 900 millions sur ce trimestre. Cela annihilera les bonnes performances de la banque d'investissement et de la gestion de fortune, a précisé l’établissement qui a suspendu le programme de rachat de ses propres actions. Il a également indiqué que son chef de la banque d'investissement, Brian Chin, et sa responsable des risques, Lara Warner, vont quitter leurs fonctions et la société. Ils seront remplacés respectivement par Christian Meissner et Joachim Oechslin.