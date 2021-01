La faîtière des organisateurs de concerts Swiss Music Promoters et celle des promoteurs suisses d’événements musicaux PromoterSuisse font aussi partie des douze associations signataires. Elles ont adressé ensemble trois demandes au président de la Confédération, Guy Parmelin, au conseiller fédéral Ueli Maurer et à la Secrétaire d’État du SECO, Marie-Gabrielle Ineichen-Fleisch: une uniformisation nationale des critères et des procédures de paiement des aides pour les cas de rigueur, un abaissement des critères d’éligibilité afin que toutes les entreprises concernées par l’interdiction soient soutenues et un paiement rapide sans trop d’obstacles administratifs.