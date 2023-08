Montreux (VD): le cri du coeur des riverains pour garder leur petit train

C’est un symbole qui disparaîtra bientôt des quais du lac Léman. Le petit train touristique de Montreux (VD) tirera sa révérence, vraisemblablement fin 2023, bien que la licence d’exploitation n’expire que courant 2024. La décision est prise à contrecœur: la Fondation pour l’équipement touristique (FET), dont le petit train dépend financièrement, ne subventionnera plus l’attraction montreusienne.

Les exploitants, qui partent à la retraite et cherchent un repreneur, ont lancé une pétition pour tenter d’assurer l’avenir de cette attraction: «J’ai déposé une pancarte sur le train en disant que ce serait bientôt fini. Ce sont les riverains qui nous ont encouragés à lancer une pétition», explique Fernand Perrin, conducteur du petit train depuis 2015. Près de 70 signatures ont été récoltées.

Revoir le circuit

«Cela fait quelques années maintenant que le soutien au petit train était remis en question au sein de la FET», confie Jean-Baptiste Piemontesi, ­municipal de la commune vaudoise chargé de l’Économie, de la Culture et du Tourisme. L’Office du tourisme souhaite miser davantage sur son offre au bord du lac, valoriser les chalets d’alpage et faciliter les accès piétons dans la vieille ville. «Touristiquement parlant, le petit train est devenu moins intéressant. Les gens aiment se balader au bord du lac et ils bénéficient des transports gratuits pour revenir à leur point de départ.»