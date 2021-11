Cricket : Le cricket anglais secoué par un scandale de racisme

Un ancien joueur anglais d’origine pakistanaise a été victime de «harcèlement racial et d’intimidation» durant sa carrière. Mais aucune mensure n’a été prise.

L’ancien joueur Azeem Rafiq évoque un «racisme institutionnel» en cricket et réclame un «changement culturel».

A la suite d’accusations lancées par le sportif né au Pakistan, le club du Yorkshire, dans le nord de l’Angleterre, avait publié un rapport en septembre concluant qu’il avait été la «victime de harcèlement racial et d’intimidation». Il a toutefois décidé la semaine dernière de ne prendre aucune mesure disciplinaire, déclenchant une vague de critiques remontant jusqu’au gouvernement.

«Racisme institutionnel»

L’ancien international anglais Gary Ballance a admis mercredi avoir proféré des insultes racistes contre M. Rafiq, s’excusant d’avoir proféré ces termes «lors d’échanges immatures pendant ma jeunesse.» Azeem Rafiq a souligné jeudi sur Twitter qu’»il ne s’agit pas vraiment des mots de certains individus» mais qu’il s'agit du «racisme institutionnel» et des «méprisables échecs à agir de nombreux dirigeants du Yorkshire County Cricket Club et du sport plus largement".