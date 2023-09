Cette arnaqueuse assignée à résidence organise un défilé chez elle

Prison et mode ne sont pas incompatibles. C’est ce que vient de prouver Anna Sorokin ce lundi 11 septembre dans le cadre de la Fashion Week de New York qui a lieu du 7 au 13 septembre. La célèbre arnaqueuse, qui a dépouillé le gratin new-yorkais entre 2016 et 2017 en se faisant passer pour une riche héritière du nom d’Anna Delvey, a accueilli le défilé de la jeune marque Shao sur le toit de son immeuble. Plutôt surprenant quand on sait que la Russo-allemande de 32 ans, dont la vie a été portée à l’écran l’année dernière dans la série Netflix «Inventing Anna», est assignée à résidence pour purger sa peine (voir encadré à la fin de l’article).