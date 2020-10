Le festival de rock, de jeudi 22 au samedi 24 octobre 2020, n’aura pas lieu comme d’habitude dans la salle de gym d’Étagnières (VD), la commune ayant interdit la tenue de l’événement, mais aux Docks. «On a cherché plusieurs lieux. Il fallait un plan B. La prog’ était là et les gens partants. S’exiler dans une salle de concert s’est avéré plus facile pour nous, notamment pour les autorisations. En plus, les Docks nous correspondent. On fréquente souvent cet endroit propice au rock. C’est un honneur pour nous d’y être accueillis», résume Thierry Martin, président du festival. Le Croc’The Rock tentera d’y transposer l’ambiance chaleureuse qui fait son succès depuis 2012: «On proposera nos traditionnels produits du terroir, comme les fameux pâtés d’Étagnières, sous une tente à l’extérieur et une grande partie de notre staff habituel sera là».

A cause de la crise sanitaire, la salle sera divisée en deux zones de 300 personnes et la consommation de boissons ou de nourriture se fera obligatoirement assis. «C’est clair que ça n’aura pas le même charme de boire sa bière assis. Malheureusement, il faut changer nos habitudes et apprendre à faire avec ces nouvelles règles», estime le Vaudois. Financièrement, le festival espère pouvoir s’en sortir vu qu’il doit payer une location aux Docks et que la recette des bars ira à la salle. «Heureusement, nos partenaires et sponsors nous suivent. Le résultat final dépendra donc de la billetterie. D’ailleurs, les transports publics sont toujours inclus dans le prix du billet», rappelle Thierry Martin.

Côté musique, il n’y aura que des groupes suisses et français cette année à cause de la pandémie. «On aurait dû avoir des artistes d’un plus gros calibre, mais tous ont annulé. Notre programmation n’a cessé d’évoluer en fonction de la situation», explique Thierry Martin. Parmi les immanquables à voir aux Docks, citons Annie Taylor (ZH), Blind Butcher (LU), TH Da Freak (F) ou Johnny Mafia (F).

Le programme:

Jeudi 22 octobre 2020: 19h30 Yet No Yokai, 21h L’Eclair, 22h30 Blind Butcher

Vendredi 23 octobre 2020: 19h30 Annie Taylor, 21h Johnny Mafia, 22h30 Slift

Samedi 24 octobre 2020: 18h Swear I Love You, 19h15 TH Da Freak, 20h45 Frustration, 22h30 Fomies