Le festival Crock’Alt, au Locle, a dévoilé son programme

Le Crock’Alt, petit frère du Rock Altitude, né en 2021 dans une période troublée par la pandémie , vivra une deuxième édition. «Les 15 ans du Rock Altitude, en 2022, ont attiré plus de 10’000 personnes. Mais derrière ce succès se cachent des défis d’une ampleur sans pareille qui ont poussé l’organisation 100% bénévole dans ses derniers retranchements. L’association a décidé de revenir temporairement au format Crock’Alt, concept plus simple en termes d’infrastructure et plus raisonnable en termes de budget», ont expliqué les organisateurs.

Si le menu de trois plats qui sera proposé aux festivaliers du 10 au 12 août 2023 dans la patinoire du Locle (NE) n’est pas encore connu, celui des concerts l’est. Et c’est peu dire que les amateurs de gros sons seront comblés. Les fans de rock se régaleront le premier soir, avec la légendaire formation suisse The Young Gods en tête d’affiche. Ceux de metal privilégieront la seconde soirée, emmenée par le groupe américain de post-rock énervé Russian Circles. Enfin, les festivaliers qui apprécient l’electro-pop ne manqueront pas le groupe lausannois d’electro-pop Kadebostany, programmé avec son nouvel album «Play This at My Funerals», le dernier jour.