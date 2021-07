Cuba : Le crocodile cubain, un peu trop courtisé par son cousin américain

Alors que le crocodile cubain est menacé d’hybridation, les scientifiques se demandent s’il faut préserver l’identité de l’espèce cubaine ou laisser faire la nature.

Symbole de Cuba

Entre 500 et 1000 bébés crocodiles naissent chaque année dans le parc, permettant de maintenir la population autour de 4500 et d’en relâcher une centaine par an dans la nature, où ils seraient environ 3000. Mais dans la Ciénaga de Zapata, unique habitat du crocodile cubain, s’aventure une espèce voisine, le crocodile américain, venu des côtes de l’île pour se reproduire avec lui. Dans cette zone marécageuse, un sur deux serait déjà un hybride.

Jaune et noir, le crocodile cubain (Crocodylus rhombifer) est plus petit, haut sur pattes, et réputé agressif. L’exemplaire américain (Crocodylus acutus), présent en Amérique centrale, à la pointe de la Floride et dans plusieurs îles des Caraïbes dont Cuba, est plus timide, de couleur plus foncée. Le premier ne navigue qu’en eaux douces, le second passe tranquillement de mer en rivière.