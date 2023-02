Séisme en Turquie: le Croissant-Rouge turc sous le feu des critiques pour avoir vendu des tentes

Séisme en Turquie et en Syrie : Le Croissant-Rouge turc sous le feu des critiques pour avoir vendu des tentes

L’organisation humanitaire est au cœur d’une vive polémique en Turquie après qu’un quotidien a révélé qu’elle avait vendu et non donné plus de 2000 abris pour des rescapés du séisme.