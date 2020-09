Les méthodes peu avenantes d’un patron de pompes funèbres valaisan l’ont conduit devant la justice ce jeudi. Le croque-mort est accusé d’atteinte à la paix des morts et de tentative d’escroquerie, relate vendredi « Le Nouvelliste ». On lui reproche notamment d’avoir voulu garder pour lui les couvercles de deux cercueils qu’il trouvait jolis, il y a trois ans. Le prévenu les avait retirés juste avant d’envoyer les corps à l’incinération. A la place, il s’était contenté de poser un coussin, un linge, un voile ou encore un vulgaire carton sur les visages de deux défuntes. Un employé du crématoire avait refusé de prendre en charge les dépouilles dans ces conditions.

En audience, le procureur a exprimé son «sentiment de dégoût face à ce comportement répété envers les défunts et leurs familles». Une fille de l’une des défuntes a ajouté: «Cette affaire nous a choqués, ce monsieur minimisant et banalisant les faits.» L’avocat du croque-mort, lui, a précisé qu’il n’y avait pas de volonté de profaner, et que l’atteinte à la paix des morts n’avait pas de caractère public, puisque les couvercles ont été retirés dans une salle réservée au staff du crématorium. A noter que le même croque-mort avait défrayé la chronique en 2016 en ensevelissant un mauvais cadavre à Martigny. Le verdict sera rendu prochainement.