Croquet

Le croquet, sport parfait pour la distanciation

Très majoritairement pratiqué par des retraités, le croquet entend profiter de la situation pour rajeunir son image.

So British et so... distancié. Les joueurs de croquet, qui reprend tout juste en Grande-Bretagne après l'arrêt forcé par le Covid-19, rêvent d'une seconde jeunesse pour leur sport, «parfait» selon eux pour pratiquer en appliquant la distanciation.

Une seule personne sur le gazon

Le problème des plus de 70 ans

En dépit de l'arrêt imposé par la pandémie, les finances des clubs se portent plutôt bien, assure-t-il. «La plupart n'en peuvent surtout plus d'attendre pour retourner sur le gazon», dit-il. Mais pour les pratiquants les plus âgés, la situation sanitaire du Royaume-Uni, où le coronavirus a fait plus de 36’000 morts, reste un frein important. Les plus de 70 ans sont incités à éviter au maximum les contacts avec l'extérieur, en raison de leur vulnérabilité.