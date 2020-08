Brésil : Le crowdfunding comme bouée de sauvetage face au virus

Alors que le pays est très durement touché par la pandémie de coronavirus et que l’aide d’urgence du gouvernement ne suffit souvent pas, beaucoup de Brésiliens se tournent vers le crowdfunding.

Le président brésilien Jair Bolsonaro est très critiqué pour sa gestion de la pandémie. Le Brésil est le pays qui compte le plus de morts après les États-Unis et beaucoup d’habitants sont en grande difficulté financière.

Avec les mesures de confinement instaurées en mars, des millions de Brésiliens ont vu leurs revenus disparaître ou fondre. L’aide d’urgence du gouvernement de 600 réais (un peu moins de 100 francs au cours du jour) n’a pas toujours compensé l’absence de salaire et n’a pas été distribuée systématiquement.

À 52 ans, Carlos Dos Reis récupère des matériaux recyclables pour les revendre depuis plus de 20 ans. Mais il a été stoppé net par les restrictions imposées par la mairie de Sao Paulo.

«Pendant plus de deux mois, on ne pouvait plus travailler car le matériel qu’on ramasse aurait pu être contaminé», explique-t-il. «J’étais désespéré car, comme d’autres, je n’ai pas reçu l’aide d’urgence du gouvernement. Nous, les travailleurs indépendants, avons été abandonnés».