Swiss Crypto Stamp : Le crypto-timbre débarque en Suisse

Le tout premier timbre en cryptomonnaie, à destination principalement des collectionneurs, sera disponible à partir du 25 novembre dans certaines filiales et sur le site en ligne de La Poste.

Il est impossible au moment de l’achat de savoir quel sujet numérique le Swiss Crypto Stamp contient. Le jumeau numérique du timbre papier ne se révèle qu’en ligne, au moyen du QR code imprimé à côté du timbre papier. En scannant ce QR code, le crypto-timbre numérique apparaît en ligne. Il existe 13 sujets différents. Certains reviennent souvent, mais d’autres sont bien plus rares et donc plus convoités. Il existe 65’000 exemplaires du sujet numérique le plus courant, contre seulement 50 du plus rare. Cela va sans dire: avec le Swiss Crypto Stamp, il devient possible de collectionner, d’échanger et de négocier des timbres également sous forme numérique. 175’000 exemplaires du Swiss Crypto Stamp seront émis le 25 novembre 2021. Le tout premier crypto-timbre suisse sera disponible à partir de cette date dans certaines filiales et sur le site en ligne de La Poste.