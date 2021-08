JO de Tokyo : Le Cubain Lopez rejoint Lewis et Phelps

Le lutteur est entré dans l’histoire de l’olympisme en gagnant pour la quatrième fois la médaille d’or dans la catégorie reine des 130 kg, lundi à Tokyo.

Mijain Lopez (38 ans) rejoint le club très fermé des quadruples médaillés d’or d’affilée dans la même épreuve aux Jeux olympiques. Avant lui, ils étaient quatre à avoir réussi cet exploit: les Américains Carl Lewis (saut en longueur), Al Oerter (lancer du disque) et Michael Phelps (200 m quatre nages), ainsi que le Danois Paul Elvstrom (voile).

Le meilleur lutteur de l’histoire

En lutte masculine, le Cubain a dépassé une autre légende, le Russe Alexander Karelin, qui avait aussi gagné quatre médailles, mais trois en or et une en argent.

«Mon objectif était de battre le record et de devenir ainsi le meilleur lutteur de l’histoire», a déclaré Lopez, qui n’a pas exclu de participer aux Jeux de Paris dans trois ans.

«Une cinquième fois les Jeux, ce serait un gros bonus, mais pour le moment je veux me reposer et profiter de ma médaille. Je me déciderai à la fin de l’année. Il faut que j’y réfléchisse bien car une défaite serait difficile à encaisser», a-t-il dit.