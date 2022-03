AMANDA GÓMEZ - «Le cuir dans l’habitacle n’est peut-être pas à bannir définitivement»

Nous sommes évidemment en contact avec toutes les marques du groupe et nous échangeons des informations sur les matériaux durables. Le ciel de pavillon de la Born, par exemple, est constitué d’un matériau utilisé également par Volkswagen et Skoda. Pour l’instant, nous sommes les seuls à collaborer avec Seaqual (voir encadré), mais nous partageons notre expérience dans ce domaine avec nos collègues des autres marques, afin qu’ils puissent également utiliser ce matériau à l’avenir.

Est-on limité dans le choix des couleurs et des textures quand on utilise des matériaux durables?

Les matériaux utilisés dans l’habitacle d’une voiture électrique sont-ils différents de ceux d’une voiture à combustion?

Nous utilisons autant de matériaux recyclés que possible, dans les deux types de propulsion. Nous étudions actuellement la question de savoir si nous devons ou non conserver le cuir dans notre offre à l’avenir. Le cuir est en soi un matériau durable, un sous-produit de l’industrie alimentaire, qu’il faut utiliser et non jeter. Il consomme de grandes quantités d’eau, ce qui n’est pas idéal, mais c’est un matériau formidable pour nous, designers de l’équipe Color & Trim. Le cuir dans l’habitacle n’est peut-être pas à bannir définitivement, sachant qu’il y a des clients que l’utilisation de matériaux d’origine animale ne dérange pas. Mais la durabilité est un sujet qui soulève de multiples questionnements et l’utilisation de produits d’origine animale est un sujet en soi.