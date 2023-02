Mode: Le cuir végane épargne-t-il vraiment plus de vies animales?

Le cuir végane est souvent composé de plastique, mais peut aussi être fait – et c’est de plus en plus souvent le cas – à base de champignons. Getty Images/iStockphoto

Que ce soit pour les chaussures, les sacs ou les vestes, le cuir végane connaît un véritable boom depuis quelques années. Mais que se cache-t-il vraiment derrière ce terme? Et dans quelle mesure ce cuir est-il durable et respectueux des animaux? Nos réponses.

De quoi est composé le cuir végane?

En principe, on peut distinguer deux types de cuirs véganes: celui à base de plastique, comme le polyuréthane ou le PVC, et celui constitué de matériaux naturels, tels les champignons, les feuilles d’ananas ou les épluchures de pommes. Bien que de plus en plus de marques misent sur le cuir végétal, la version plastique prédomine encore nettement.

Le cuir végane est-il plus durable que son pendant animal?

Le cuir a un impact sur l’environnement: d’une part en raison de l’élevage des animaux, d’autre part à cause du tannage des peaux, qui nécessite souvent l’utilisation de produits chimiques toxiques. Selon l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) américaine, l’élevage est responsable d’environ 14,5% des gaz à effet de serre dans le monde. Et la biodiversité en souffre tout particulièrement, puisque des études estiment qu’un tiers de sa perte est imputable à l’élevage d’animaux par l’homme.

Le cuir végane a-t-il dès lors un rôle bénéfique à jouer? Une étude du grand magasin de luxe français Kering répond à cette question par l’affirmative, mais «uniquement partiellement». L’impact environnemental du cuir végane (même si celui-ci est composé de plastique) peut être jusqu’à un tiers inférieur à celui du cuir animal.

Il faut néanmoins tenir compte du fait que les produits en plastique nuisent à l’environnement avant et après leur utilisation. Selon les estimations officielles, entre 200’000 et 500’000 tonnes de microplastiques issus des textiles finissent chaque année dans les océans. Certains designers durables restent donc sceptiques face au cuir en plastique, qui se dégrade moins vite que le cuir animal et serait donc moins respectueux de l’environnement.

Moins d’animaux meurent-ils grâce au cuir végane?

La production de cuir et celle de viande vont souvent de pair. Si bien qu’il est difficile de déterminer laquelle des deux tue le plus d’animaux. Les associations véganes soulignent toutefois que l’industrie gagne nettement plus d’argent avec le cuir qu’avec la viande – d’où ses incitations en faveur de l’élevage. Cela dit, selon un grand groupe commercial de Washington, cinq millions de peaux d’animaux ont été jetées dans les poubelles américaines en 2020. Ce chiffre correspond à 15% de toutes les peaux disponibles – et à un nouveau record de surproduction et de gaspillage.

Pour sa part, la marque de mode danoise Saks Potts argumente que le cuir est un sous-produit de la production de viande: «Les visons danois sont intégralement utilisés, la graisse servant comme carburant pour nos bus, les os de nourriture pour d’autres animaux et d’engrais pour les cultures maraîchères écologiques locales.»