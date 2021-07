Festival : Le Cully Jazz a dévoilé l’affiche de son édition estivale

Le festival qui se tiendra au coeur de Lavaux, du 20 au 29 août 2021, a levé le voile sur la programmation de ses scènes payantes.

Le Next Step, dans la salle Davel de Cully, abritera la plus grande scène de cette édition estivale. LoOrent.com/Cully Jazz

Le Cully Jazz vivra cet été 2021 sa première, et unique, édition estivale. L’événement, qui se tient d’ordinaire au printemps et qui a accueilli 60’000 personnes en 2019, a été complètement repensé en raison de la pandémie. Les concerts payants, accessibles uniquement avec le certificat Covid, se tiendront dans la salle Davel (Next Step, 280 places assises) et au temple (240 places assises) de Cully. Le Chapiteau, qui trône habituellement devant le débarcadère, ne sera pas construit cette année. Monté avec un budget de 641’000 francs, contre 2,4 millions en 2019, le festival espère attirer 10’000 spectateurs cet été.

Côté programmation, les créations «M-A-L-O» d’Alberto Malo, «Constellations» de Gauthier Toux avec Billie Bird et Anne Paceo, «Organic Frame» de Gaspard Sommer et Mélissa Bon, «Morricone Stories» de Stefano di Battista ou encore la carte blanche offerte à Anne Paceo devraient marquer cette édition. La billetterie est déjà ouverte sur le site du Cully Jazz.

À signaler que le programme du Festival OFF sera annoncé le 10 août 2021. Plus petit que d’habitude, le OFF, qui fera la part belle au jazz helvétique, se jouera dans trois caveaux et sur trois scènes extérieures. Une quarantaine de concerts seront à voir à l’oeil.

L’AFFICHE 2021

Vendredi 20 août - Next Step (40 fr.): M-A-L-O & NoLay. Temple (40 fr.): Faraj Suleiman. Samedi 21 août - Next Step (40 fr.): Gauthier Toux ft. Billie Bird & Anne Paceo. Temple (40 fr.): Ballaké Sissoko. Dimanche 22 août - Next Step (40 fr.): Anne Paceo. Temple (32 fr.): Julie Campiche & Andrina Bollinger. Jeudi 26 août - Next Step (45 fr.): Stefano di Battista. Temple (40 fr.): Andreas Schaerer & Luciano Biondini. Vendredi 27 août - Next Step (40 fr.): Gaspard Sommer & Mélissa Bon. Temple (40 fr.): Lucas Santtana. Samedi 28 août - Next Step (40 fr.): JP Bimeni & the Black Belts. Temple (40 fr.): Sandra Nkaké.