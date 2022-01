Festival : Le Cully Jazz a dévoilé son programme

Le festival a présenté son menu payant. Celui gratuit sera annoncé le 15 février 2022. Cette 39e édition devrait vivre normalement du 1er au 9 avril 2022.

Bonne nouvelle pour les fans du genre. Le Cully Jazz, qui avait organisé une version estivale en août 2021 , vivra sa 39e édition du 1er au 9 avril 2022. L’affiche payante, qui va se déployer dans quatre lieux (Chapiteau, Temple, Next Step et Union Vinicole), a été dévoilée jeudi 20 janvier 2022. Des légendes du jazz et du blues sont notamment attendues.

On pense ici au pianiste cubain Chucho Valdés, à la chanteuse américaine Dee Dee Bridgewater ou encore à son compatriote Popa Chubby. Parmi la plus jeune garde, citons la venue de Gogo Penguin (qui a déjà joué deux fois au Cully Jazz), de Kassa Overall, de Reuben James, de Benny Sings ou du duo Juicy. Les artistes suisses ne sont naturellement pas en reste. On retrouvera notamment Flèche Love, Andrina Bollinger, Mario Batkovic et son accordéon électronique ou encore le quartet JØØN, composé de musiciens de la région.