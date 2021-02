Festival : Le Cully Jazz n’aura pas lieu en avril, mais en août

Le festival vaudois a déplacé ses dates à la fin de l’été. Sa décision est liée à l’incertitude de la situation sanitaire actuelle.

Concrètement, par édition «réduite», l’événement précise que son traditionnel chapiteau, qui abrite sa scène principale et payante, ne sera pas monté: «Le festival In (ndlr: payant) se concentrera sur les scènes du Next Step et du Temple, alors que le festival Off (ndlr: gratuit) s’orientera sur des scènes extérieures et éphémères en plus de ses traditionnels caveaux».