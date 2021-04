Les premiers supporters du FC Bâle sont arrivés samedi matin au Joggeli, près d’une demi-heure avant le coup d’envoi de leur action de protestation: les fans du FCB, déçus par la crise que traverse le club rhénan , se retrouvaient entre 11h et 12h pour rendre leur abonnement.

Un peu avant 11h, la file d’attente devant le guichet était déjà longue d’une centaine de mètres. Dans la grande majorité des cas, les protestataires ont respecté les distances sociales et le port du masque. Quinze minutes plus tard, la longueur de la file avait triplé, toujours dans une ambiance bon enfant. Les représentants de la Muttenzerkurve distribuaient des bouts de papier en guise de reçu, afin que les fans puissent y inscrire leur nom et le numéro de siège de l’abonnement.