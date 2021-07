Foot : Le cœur d’Adele a failli lâcher

La chanteuse londonienne est passée par tous les états lors du penalty qui a propulsé les Britanniques en finale de l’Euro.

Adele aime le foot, encore plus quand l’équipe britannique est sur le terrain pour décrocher une place en finale de l’Euro. Lorsque Harry Kane, le capitaine des Three Lions, a marqué le 2-1 en prolongation, sur penalty en deux temps, la Londonienne a d’abord hurlé sa déception avant de laisser éclater sa joie. Un moment de tension extrême où son cœur a failli lâcher. Adele l’a immortalisé en vidéo et posté sur Instagram.