Basketball: Le coeur des Lions n’a pas suffi face à Olympic

Natan et Thomas Jurkovitz se sont livré un sacré combat, à l’image de ce premier duel entre Fribourgeois et Genevois.

Si le coach Petar Aleksic s’attendait à une grosse bagarre physique entre son Fribourg Olympic et les Lions de Genève, il ne s’était pas trompé, elle a bien eu lieu. Or, si les visiteurs sont venus à Saint-Léonard avec de belles intentions et une grosse intensité, cela n’a finalement pas suffi. Les Genevois ont toutefois malmené et contesté la suprématie du champion jusqu’à la fin (84-82, à 11 secondes du terme) pour s’offrir ce premier point qui aurait fait tellement de bien. Mais il aurait fallu moins de balles perdues en début de rencontre.

Il manquait également un banc plus fourni à Dragan Andrejevic pour soutenir le rythme supérieur d’une grosse armada composée de dix joueurs de grande qualité capables de faire à tout moment la différence et cela s’est payé une fois que Fribourg Olympic a enclenché le turbo.

La bande à Petar Aleksic, qui n’a plus perdu depuis l’arrivée de Roberto Kovac au mois de mars (seize victoires d’affilée) avait creusé un gros trou à la 24e minute (55-35) qui semblait décisif tant l’hôte semblait à côté de ses baskets. Mais il y a dans cette équipe des Lions un cœur énorme et un gros état d’esprit qui peut renverser des montagnes. Il a suffi aux gars du bout du lac de tirs à trois points réussis au bon moment de Erik Thomas, Clayton Le Sann et de Jeremiah Paige pour revenir dans la partie (59-61, 33e) et faire trembler un Olympic qui n’avait plus été secoué pareillement depuis longtemps.