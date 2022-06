Lucerne : Le curé accro au jeu passera 6 mois en prison

Un ancien homme d’église a accumulé pour plus d’un million de francs de dettes. Le tribunal pénal de Lucerne l’a condamné à une peine de réclusion ferme.

Entre 2009 et 2018, alors qu’il était curé à Küssnacht (SZ), il a emprunté de l’argent à diverses personnes sans les rembourser. Lors de la lecture du jugement, le président du tribunal a souligné que «trois ans de prison seulement» était une peine «très légère» dans un cas de «criminalité grave», indique le site kath.ch. La proposition du Ministère public de ne pas soumettre l’entier de la sanction au sursis a été acceptée par la Cour, car l’ex-curé était dépendant au jeu. L’affaire a fait l’objet d’une procédure abrégée et le jugement est donc définitif et entré en force. L’ex-curé avait reconnu les faits reprochés. Et, après avoir démissionné de son poste en juin 2018, il avait débuté un traitement thérapeutique dans une clinique.